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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 19:17 BJT

〔路透调查〕6月全球投资者将欧元区债券仓位降低至纪录低点

路透伦敦6月29日电---一项周五公布的路透调查显示:

* 6月全球投资者将欧元区债券仓位降低至纪录低点

* 基金将全球债券仓位提升至2010年8月来最高

* 投资者对日本股票和债券的持仓创下有此项调查以来最高

* 多数基金预计希腊将留在欧元区

* 多数基金预计2012年西班牙将需要主权救助.

此项路透调查于欧盟6月28日峰会前进行.(完)

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