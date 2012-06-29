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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 21:02 BJT

〔表格〕加拿大5月PPI较前月持平,较上年同期增长0.7%

路透6月29日电---加拿大统计局周五公布,加拿大5月生产者物价指数(PPI)较前月持平,较上年同期增长0.7%.

工业品价格(变动百分比%)

较上月变动 较上年同期变动

5月 4月(修正) 4月(前值) 5月 4月(修正) 4月(前值)

总体 0.0 0.0 0.0 +0.7 +0.5 +0.4

扣除石油/煤炭 +0.2 0.0 -0.1 +0.8 +0.7 +0.5

原材料价格指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

5月 4月(修正) 4月(前值) 5月 4月(修正) 4月(前值)

总体 -1.0 -2.0 -2.0 -9.9 -13.6 -13.6

扣除矿物燃料 -0.1 -1.1 -1.3 -3.9 -5.5 -5.6 (完)

浏览加拿大数据相关新闻,请点选[ECI-CA-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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--编译 王洋;审校 王兴亚

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