〔表格〕加拿大5月PPI较前月持平,较上年同期增长0.7%

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透6月29日电---加拿大统计局周五公布,加拿大5月生产者物价指数(PPI)较前月持平,较上年同期增长0.7%.
工业品价格(变动百分比%)
较上月变动 较上年同期变动
5月 4月(修正) 4月(前值) 5月 4月(修正) 4月(前值)
总体 0.0 0.0 0.0 +0.7 +0.5 +0.4
扣除石油/煤炭 +0.2 0.0 -0.1 +0.8 +0.7 +0.5
原材料价格指数(变动百分比,%)
较上月变动 较上年同期变动
5月 4月(修正) 4月(前值) 5月 4月(修正) 4月(前值)
总体 -1.0 -2.0 -2.0 -9.9 -13.6 -13.6
扣除矿物燃料 -0.1 -1.1 -1.3 -3.9 -5.5 -5.6 (完)
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--编译 王洋;审校 王兴亚
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10