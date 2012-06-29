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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 20:52 BJT

〔表格〕美国5月个人所得较前月增长0.2%,个人支出较前月持平

路透6月29日电---美国商务部周五公布:

* 美国5月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.2%)

* 美国5月个人所得较前月增加0.2%(预估为增加0.2%)

* 美国5月PCE物价指数较上年同期上升1.5%

* 美国5月个人支出较前月持平(预估为持平)

* 美国5月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%(预估为[N/A])

* 美国5月核心PCE物价指数较上年同期上升1.8%

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