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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 20:18 BJT

〔欧洲政经〕梅克尔称援助附带条件的原则仍适用于欧元区救助基金

路透布鲁塞尔6月29日电---德国总理梅克尔称:

* 德国总理梅克尔称,欧洲稳定机制(ESM)免除优先偿债顺位只适用于对西班牙的援助

* 援助附带条件的原则仍适用于欧元区救助基金

* 反对欧元共同债券的立场未变,在峰会上重申了这一点

* 意大利和西班牙支付高利率举债有多种解决办法

* 应由国家还是ESM为直接援助银行业提供担保,应由各国财长决定

* 德国议会今天将就ESM投票.(完)

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