〔表格〕汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值为73.2

《台湾重要政经日程》--2月18日-10月10日
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路透6月29日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值为73.2(路透调查预估为74.1),初值为74.1
* 汤森路透/美国密西根大学6月消费者现况指数终值为81.5(预估为82.1),初值为82.1
* 汤森路透/美国密西根大学6月消费者预期指数终值为67.8(预估为69.0),初值为68.9
* 汤森路透/美国密西根大学6月消费者信心指数、现况指数和预期指数均处于2011年12月来最低
以下为详细数据:
6月终值 6月初值 5月 4月 3月 2月 1月
信心指数 73.2 74.1 79.3 76.4 76.2 75.3 75.0
现况指数 81.5 82.1 87.2 82.9 86.0 83.0 84.2
预期指数 67.8 68.9 74.3 72.3 69.8 70.3 69.1
一年通胀预期 3.1 3.0 3.0 3.2 3.9 3.3 3.3
五年通胀预期 2.8 2.9 2.7 2.9 3.0 2.9 2.7 (完)
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--编译 王洋;审校 王兴亚
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10
路透台北2月18日 - 台湾央行周六表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日无央行定存单到期。 今日央行定存单各天期发行利率如下：28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。 央行上日发行1,400.5亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)