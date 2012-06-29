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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 22:07 BJT

〔表格〕汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值为73.2

路透6月29日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值为73.2(路透调查预估为74.1),初值为74.1

* 汤森路透/美国密西根大学6月消费者现况指数终值为81.5(预估为82.1),初值为82.1

* 汤森路透/美国密西根大学6月消费者预期指数终值为67.8(预估为69.0),初值为68.9

* 汤森路透/美国密西根大学6月消费者信心指数、现况指数和预期指数均处于2011年12月来最低

以下为详细数据:

6月终值 6月初值 5月 4月 3月 2月 1月

信心指数 73.2 74.1 79.3 76.4 76.2 75.3 75.0

现况指数 81.5 82.1 87.2 82.9 86.0 83.0 84.2

预期指数 67.8 68.9 74.3 72.3 69.8 70.3 69.1

一年通胀预期 3.1 3.0 3.0 3.2 3.9 3.3 3.3

五年通胀预期 2.8 2.9 2.7 2.9 3.0 2.9 2.7 (完)

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--编译 王洋;审校 王兴亚

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