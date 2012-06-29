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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 21:21 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至一周高位

路透新加坡6月29日电---亚洲柴油裂解价差周五升至每桶17美元上方,触及一周高位,因原油价格上涨,且亚洲柴油库存依旧处在低位.

路透数据显示,7月柴油裂解价差周五上涨0.32美元至每桶17.18美元,创下6月22日以来最高.

交易员表示,Singapore Refining Company计划在未来几天重启其一号原油馏分装置(CDU),之前其关闭了该装置.

该装置日产能为9万桶,关闭的原因是进行维护.

在新加坡,荷兰皇家壳牌也计划在7月对其四座装置进行维护,包括一座原油馏分装置.这料将影响供给.

不过料有供给从台湾流出,因台塑石化预计将在下周进行一项标售.

航煤市场,中航油以每桶较新加坡报价贴水0.30美元的价格购买了7-8月船期的航煤.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 108.85 0.44 0.41 108.41

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 108.22 0.69 0.64 107.53

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 109.57 0.54 0.50 109.03

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 110.57 0.54 0.49 110.03

7月柴油互换 GOSGSWMc1 108.26 0.66 0.61 107.60

8月柴油互换 GOSGSWMc2 108.06 0.57 0.53 107.49 (完)

--编译 王洋;审校 王兴亚

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