〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差升至一周高位

《台湾重要政经日程》--2月18日-10月10日
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路透新加坡6月29日电---亚洲柴油裂解价差周五升至每桶17美元上方,触及一周高位,因原油价格上涨,且亚洲柴油库存依旧处在低位.
路透数据显示,7月柴油裂解价差周五上涨0.32美元至每桶17.18美元,创下6月22日以来最高.
交易员表示,Singapore Refining Company计划在未来几天重启其一号原油馏分装置(CDU),之前其关闭了该装置.
该装置日产能为9万桶,关闭的原因是进行维护.
在新加坡,荷兰皇家壳牌也计划在7月对其四座装置进行维护,包括一座原油馏分装置.这料将影响供给.
不过料有供给从台湾流出,因台塑石化预计将在下周进行一项标售.
航煤市场,中航油以每桶较新加坡报价贴水0.30美元的价格购买了7-8月船期的航煤.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 108.85 0.44 0.41 108.41
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 108.22 0.69 0.64 107.53
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 109.57 0.54 0.50 109.03
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 110.57 0.54 0.49 110.03
7月柴油互换 GOSGSWMc1 108.26 0.66 0.61 107.60
8月柴油互换 GOSGSWMc2 108.06 0.57 0.53 107.49 (完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10
路透台北2月18日 - 台湾央行周六表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日无央行定存单到期。 今日央行定存单各天期发行利率如下：28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。 央行上日发行1,400.5亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)