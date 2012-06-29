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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 21:32 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至一个月高位

路透新加坡6月29日电---亚洲石脑油价格以九日高位为本周收尾,裂解价差保持在一个月高位,受供给减少和石化利润改善的提振.

8月上半月公开规格石脑油价格为751美元,裂解价差为每吨53.50美元,创下5月31日以来最高.

印度7月船期的石脑油出口料在72万吨左右,较6月船期数量少约12%.

交易员表示,炼厂维护和强劲的本土汽油需求或是出口减少的原因.

一位在新加坡的交易员说:"更大的影响来自于欧洲,台塑石化重回市场,石化利润改善以及液化石油气更为昂贵."

交易员说,当所有因素聚在一起时,将对市场构成一个综合影响.

汽油裂解价差上涨5.5%至每桶4.70美元,昨日曾跌至三日低点.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 751.00 5.50 0.74 745.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 81.22 0.61 0.76 80.61

97号现货汽油GL97-SIN 103.60 1.10 1.07 102.50

95号现货汽油GL95-SIN 101.20 1.10 1.10 100.10

92号现货汽油GL92-SIN 97.70 0.70 0.72 97.00

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 4.70 0.24 5.38 4.46 (完)

--编译 王洋;审校 王兴亚

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