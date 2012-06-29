〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至一个月高位

《台湾重要政经日程》--2月18日-10月10日
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路透新加坡6月29日电---亚洲石脑油价格以九日高位为本周收尾,裂解价差保持在一个月高位,受供给减少和石化利润改善的提振.
8月上半月公开规格石脑油价格为751美元,裂解价差为每吨53.50美元,创下5月31日以来最高.
印度7月船期的石脑油出口料在72万吨左右,较6月船期数量少约12%.
交易员表示,炼厂维护和强劲的本土汽油需求或是出口减少的原因.
一位在新加坡的交易员说:"更大的影响来自于欧洲,台塑石化重回市场,石化利润改善以及液化石油气更为昂贵."
交易员说,当所有因素聚在一起时,将对市场构成一个综合影响.
汽油裂解价差上涨5.5%至每桶4.70美元,昨日曾跌至三日低点.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 751.00 5.50 0.74 745.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 81.22 0.61 0.76 80.61
97号现货汽油GL97-SIN 103.60 1.10 1.07 102.50
95号现货汽油GL95-SIN 101.20 1.10 1.10 100.10
92号现货汽油GL92-SIN 97.70 0.70 0.72 97.00
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 4.70 0.24 5.38 4.46 (完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10
路透台北2月18日 - 台湾央行周六表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日无央行定存单到期。 今日央行定存单各天期发行利率如下：28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。 央行上日发行1,400.5亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)