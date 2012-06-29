〔国际油市〕亚洲燃料油市场现货价差和跨月互换价差回吐前日涨幅

《台湾重要政经日程》--2月18日-10月10日
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路透新加坡6月29日电---亚洲燃料油市场周五走软,现货价差和跨月互换价差回吐前日涨幅,因交易窗口相对淡静.
实货交易窗口时间未有交易成交.180-cst燃料油和380-cst燃料油现货价差承压,后者每吨较新加坡报价升水4.50美元,比周四下跌0.10-0.25美元.
180-cst燃料油和380-cst燃料油本周共计成交约20万吨,大幅高于上周的6万吨.
互换市场活动维持旺盛,7月/8月跨月价差合约有超过20万吨成交.8月/9月跨月价差合约成交更多,有逾30万吨换手.
燃料油需求在夏季料强劲,因为发电厂需求增加.来自Oil Companies Advisory Committee的数据显示,巴基斯坦5月燃料油进口升至六个月高位,因该国库存升高.其6月燃料油进口预计进一步增加.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 582.40 -1.25 -0.21 583.65
现货380CST燃料油 FO380-SIN 571.80 -1.10 -0.19 572.90
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 579.00 -1.00 -0.17 580.00
380CST船用燃料油升水 7.20 0.10 1.41 7.10
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.50 -0.25 -5.26 4.75
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.50 -0.10 -2.17 4.60 (完)
--编译 王兴亚; 审校 王洋
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10
路透台北2月18日 - 台湾央行周六表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日无央行定存单到期。 今日央行定存单各天期发行利率如下：28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。 央行上日发行1,400.5亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)