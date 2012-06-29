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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 21:05 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场现货价差和跨月互换价差回吐前日涨幅

路透新加坡6月29日电---亚洲燃料油市场周五走软,现货价差和跨月互换价差回吐前日涨幅,因交易窗口相对淡静.

实货交易窗口时间未有交易成交.180-cst燃料油和380-cst燃料油现货价差承压,后者每吨较新加坡报价升水4.50美元,比周四下跌0.10-0.25美元.

180-cst燃料油和380-cst燃料油本周共计成交约20万吨,大幅高于上周的6万吨.

互换市场活动维持旺盛,7月/8月跨月价差合约有超过20万吨成交.8月/9月跨月价差合约成交更多,有逾30万吨换手.

燃料油需求在夏季料强劲,因为发电厂需求增加.来自Oil Companies Advisory Committee的数据显示,巴基斯坦5月燃料油进口升至六个月高位,因该国库存升高.其6月燃料油进口预计进一步增加.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 582.40 -1.25 -0.21 583.65

现货380CST燃料油 FO380-SIN 571.80 -1.10 -0.19 572.90

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 579.00 -1.00 -0.17 580.00

380CST船用燃料油升水 7.20 0.10 1.41 7.10

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.50 -0.25 -5.26 4.75

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.50 -0.10 -2.17 4.60 (完)

--编译 王兴亚; 审校 王洋

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