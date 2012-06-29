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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 20:49 BJT

〔表格〕加拿大4月GDP较前月增长0.3%,高于预估的成长0.2%

路透6月29日电---加拿大统计局周五称,加拿大4月经济较前月增长0.3%,受助于原油产出反弹.

矿业部门亦增长3.1%,批发和交通部门同样增长,但零售和制造业萎缩.

4月较前月(%) 3月(修正值) 3月(前值) 4月较上年同期(%)

所有行业 +0.3 +0.1 +0.1 +2.0

商品 +0.8 +0.1 -0.1 +2.1

服务 +0.1 +0.1 +0.2 +2.0

注:所有数据均经季节性调整.(完)

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--编译 王兴亚;审校 王洋

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