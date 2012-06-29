〔表格〕加拿大4月GDP较前月增长0.3%,高于预估的成长0.2%

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透6月29日电---加拿大统计局周五称,加拿大4月经济较前月增长0.3%,受助于原油产出反弹.
矿业部门亦增长3.1%,批发和交通部门同样增长,但零售和制造业萎缩.
4月较前月(%) 3月(修正值) 3月(前值) 4月较上年同期(%)
所有行业 +0.3 +0.1 +0.1 +2.0
商品 +0.8 +0.1 -0.1 +2.1
服务 +0.1 +0.1 +0.2 +2.0
注:所有数据均经季节性调整.(完)
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--编译 王兴亚;审校 王洋
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10