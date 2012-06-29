〔美国经济〕正密切关注欧洲对美国金融形势的影响--FED杜德利

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透纽约6月29日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利称:
* 正密切关注美国经济动能和聘雇活动是否在加速
* 正在密切关注欧洲对美国金融形势的影响
* 近期对中期经济预估做了"温和的"调整
* 当获得更多有关欧洲和美国的信息时,或进行更多的调整
* 预计未来数月通胀率将"稍有"下滑,或进一步下降至2%下方
* 最近几个月经济动能已放缓
* 最近就业增速明显放缓
* 欧洲危机打击美国消费者和企业信心,已对美国经济增速构成了明显的拖累
* 复苏状况一直令人失望,过去一年经济增速仅为2%左右
* 企业投资受到压制,一定程度上反映出了美国财政政策和欧债危机的不确定性.(完)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
====================================================================
路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10