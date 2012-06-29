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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 21:03 BJT

〔美国经济〕正密切关注欧洲对美国金融形势的影响--FED杜德利

路透纽约6月29日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利称:

* 正密切关注美国经济动能和聘雇活动是否在加速

* 正在密切关注欧洲对美国金融形势的影响

* 近期对中期经济预估做了"温和的"调整

* 当获得更多有关欧洲和美国的信息时,或进行更多的调整

* 预计未来数月通胀率将"稍有"下滑,或进一步下降至2%下方

* 最近几个月经济动能已放缓

* 最近就业增速明显放缓

* 欧洲危机打击美国消费者和企业信心,已对美国经济增速构成了明显的拖累

* 复苏状况一直令人失望,过去一年经济增速仅为2%左右

* 企业投资受到压制,一定程度上反映出了美国财政政策和欧债危机的不确定性.(完)

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