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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 21:29 BJT

〔美国经济〕圣路易斯联储总裁称,美联储目前货币政策适宜

路透阿肯色州小岩城6月29日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示,

* 货币政策适当地校正了当前形势

* 美联储举措已帮助收益率曲线全面大幅降低

* 欧债危机并非货币政策能解决的问题

* 欧洲乱局只是温和地增加了美国金融压力

* 一旦出现冲击,美联储或重启危机时期的流动性工具.(完)

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