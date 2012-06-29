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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 21:52 BJT

〔欧洲金融〕意大利总理称该国可能寻求救助基金帮助,但目前无此计划

路透布鲁塞尔6月29日电---意大利总理蒙堤周五称,

* 该国可能不得不申请援助以稳定公债利差,但目前无此计划

* 不确定欧盟峰会达成的协议是否足以稳定市场.(完)

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