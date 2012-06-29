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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 21:37 BJT

〔标题新闻〕6月OPEC石油产量持于2008年来最高水准附近,因沙特和伊拉克产量增长--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8CA02F]

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