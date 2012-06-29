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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 21:44 BJT

〔美国热股〕华尔街分析师称RIM可能耗尽现金并破产,盘初跌逾14%

路透6月29日电---华尔街分析师称,黑莓手机制造商Research In MotionRIMM.O可能耗尽现金并最终破产,即便该公司在明年初推出下一代黑莓10手机.

该公司股价周五盘初大跌14.23%,至7.82美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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