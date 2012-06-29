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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 21:45 BJT

〔美国热股〕高盛在美国裁员,股价盘初涨近2%

路透6月29日电---三名知情人士称,投资银行高盛(GS.N)周四在美国裁员,因资本市场活动放缓.

该银行股价周五盘初涨1.94%,至95.31美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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