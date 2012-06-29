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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 21:49 BJT

〔美国热股〕联合技术承认曾违规向中国出售技术软件,盘初股价下跌

路透6月29日电---联合技术(UTX.N)周四承认,曾向中国出售帮助其开发首架现代军用攻击直升机的软件,这是近20年来数百起违反出口管制规定中的一起.

该公司股价周五盘初下跌1.92%,报74美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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