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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 22:05 BJT

〔美国热股〕Constellation Brands将收购Crown Imports余下股权

路透6月29日电---美国饮料集团Constellation Brands (STZ.N)将以18.5亿美元从百威英博(Anheuser-Busch InBev)手里收购Crown Imports余下的50%股权.百威英博是全球最大的啤酒酿造企业.

Constellation Brands股价周五早盘大涨21.32%,报26.40美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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