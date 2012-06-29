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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 21:46 BJT

〔美国股市〕开盘上涨1%,受欧盟峰会危机应对举措提振

路透纽约6月29日电---美国股市周五开盘大幅上扬,之前欧元区领导人决定允许使用救助基金来稳定该地区的银行业.

道琼工业指数.DJI开盘涨188.68点或1.50%,报12,790.94点;标准普尔500指数.SPX涨20.30点或1.53%,至1,349.34点;Nasdaq指数.IXIC涨53.61点或1.88%,报2,903.10点.(完)

--编译 王洋;审校 王兴亚

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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