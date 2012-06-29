美国各类经济指标总览--2012/6/29

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
美国商务部周五公布:美国5月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.2%).美国5月个人所得较前月增加0.2%(预估为增加0.2%).[ID:nSB1641852]
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(5月) 8.1(4月)
非农业就业岗位(万) 增加6.9(5月) 增加7.7(4月修正值)
平均时薪(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) -0.3(5月) 持平(4月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(5月) +0.2(4月)
实质所得(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -1.0(5月) -0.2(4月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(5月) +0.2(4月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季终值) +3.0(2011年第四季)
GDP平减指数(%) +2.0(第一季终值) +1.1(2011年第四季)
零售销售(%) -0.2(5月) -0.2(4月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差500.6(4月) 逆差526.2(3月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) -0.1(5月) +1.0(4月修正值)
产能利用率(%) 79.0(5月) 79.2(4月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.6(6月23日当周) 39.2(6月16日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,246(5月) 盈余591.2(4月)
领先指标(%) +0.3(5月) -0.1(4月修正值)
个人所得(%) +0.2(5月) +0.2(4月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2(5月) 持平(4月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加65(4月) 增加124(3月修正值)
企业库存(%) +0.4(4月) +0.3(3月修正值)
建筑支出(%) +0.3(4月) +0.3(3月修正值)
消费者信心 62.0(6月) 64.4(5月修正值)
房屋开工(万户) 70.8(5月) 74.4(4月修正值)
建筑许可(万户) 78.4(5月修正值) 72.3(4月修正值)
成屋销售(万户) 455(5月) 462(4月修正值)
新屋销售(万户) 36.9(5月) 34.3(4月修正值)
工厂订单(%) -0.6(4月) -2.1(3月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +1.1(5月) -0.2(4月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.7(5月) 53.5(4月)
供应管理协会制造业指数 53.5(5月) 54.8(4月)
趸售(批发)库存(%) +0.6(4月) +0.3(3月)
进口物价(%) -1.0(5月) 持平(4月修正值)
出口物价(%) -0.4(5月) +0.4(4月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值)(完)
--整理 王洋;审校 李军
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10