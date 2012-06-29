版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 21:59 BJT

〔美国热股〕FINISH LINE第一季获利稍好于预期,股价大涨近8%

路透6月29日电---运动鞋零售商FINISH LINE(FINL.O)的第一季获利稍高于分析师预期,受跑鞋需求增长扶助.

该公司股价周五大涨7.76%,报20.12美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐