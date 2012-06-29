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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 22:42 BJT

〔美国经济〕6月22日当周领先指标上升,但增长年率跌至18周低位--ECRI

路透纽约6月29日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周上升,其增长年率跌至18周低位.

ECRI表示,美国6月22日止当周领先指标(WLI)升至121.5,之前一周为121.2,原先公布为121.3.

该指标的增长年率跌至负3.6%,为今年2月中以来最低位,上周为负3.5%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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