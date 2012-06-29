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货币新闻 | 2012年 6月 30日 星期六 00:28 BJT

〔欧元区金融〕赋予ECB区内银行监管权力的提议将于年底前就绪-梅克尔

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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