〔欧元区金融〕IMF称对欧洲领导人深化欧元区金融业整合的决定表示欢迎

《台湾重要政经日程》--2月18日-10月10日
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10
路透台北2月18日 - 台湾央行周六表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日无央行定存单到期。 今日央行定存单各天期发行利率如下：28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。 央行上日发行1,400.5亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)