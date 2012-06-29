〔英国债市〕英债期货收于九个交易日低位,此前欧盟峰会达成协议

路透伦敦6月29日电---英债期货周五收于九个交易日低点,未受疲弱的英国经济数据影响,因投资者关注欧盟峰会协议,该协议旨在通过使用救助资金直接对银行进行资产重组来遏制欧债危机.

经济数据显示,4月英国服务业根本没有增长,这巩固了第二季英国经济仍陷于衰退的预期.

"对于今天欧元区发生的事情来说,英债仅是过客,"花旗固定收益策略师Jamie Searle称.

欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.[ID:nST0470200]

这一决定令市场颇为意外,鼓励投资者加码高风险资产,推低西班牙和意大利公债收益率,带动股市涨逾2%.

9月英债期货FLGU2收跌93个跳动点,至119.11,为6月20日以来最低收位,今日稍早触及四周低点118.25.9月德债期货FGBLU2今日下挫81个跳动点.

10年期英债GB10YT=RR收益率涨10个基点,报1.74%.

10年期英债表现亦逊于可比德债,收益率差当日扩阔2个基点,至15个基点.

下周市场关注焦点将是英央行7月货币政策决定,市场普遍预计届时英央行将批准更多量化宽松政策,买入英债.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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