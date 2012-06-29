〔金属期市〕空头回补提振期铜大涨,但本季跌幅仍为去年第三季以来最大

* 基本金属录得11月最大单日涨幅

* 铜本季跌幅为2011年第三季以来最大

路透伦敦/纽约6月29日电---铜价周五劲升逾4%,录得自11月以来最大单日涨幅,因最新的欧元区纾困协议提振一系列大宗商品和金融市场上涨,投资者匆忙回补空仓.

即便今日铜大幅上涨,纽约铜第二季仍下跌约8%,伦敦铜下跌约9%,季度跌幅为去年年中以来最大.

欧元区17国领导人达成一致,允许纾困基金可以用于购买主权公债而不必要求这些国家采取额外的撙节措施.此外,各国还可以直接对银行业进行重组,而不必增加预算赤字.

尽管对协议的细节知之甚少,但仍使大量持有大宗商品、股票和欧元仓位的投资者感到宽慰,并有望提振欧元兑美元录得八个月来最大单日涨幅.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,690美元,较周四收盘价7,385上涨逾4%,稍早曾触及日内高点和每吨7,691美元的一个月高点.

一纽约交易商表示,成交为两个月均值的两倍,LME电子交易平台收盘时有3万口成交.

纽约商品期货交易所(COMEX)-交投最活跃的9月期铜合约HGU2结算价上涨近5%,报每磅3.4965美元,单日涨幅为11月以来最大,盘中一路突破50日移动均线.

纽约铜录得今年迄今最大周线涨幅,但本季仍下跌约8%,跌幅为自去年第三季以来最大.

下周由于美国国庆节,市场成交量料将低于往日.

其他基本金属也趁势上涨,锌和铝均录得11月以来的最大单日涨幅,并分别突破20日和14日移动均线.铝升穿重要心理位每吨1,900美元上方,接近许多生产商的生产成本.

此外中国央行周五发表的政策立场也提振铜价上涨.中国人民银行周五称,继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性、前瞻性;综合运用多种货币政策工具,引导货币信贷平稳适度增长,保持合理的社会融资规模.[ID:nSB1641526]

LME三个月期镍CMNI3收报16,730美元,周四收盘价为16,215,但本季度下跌逾6%.

"在数据令人相信经济活动取得改善之前,近期的市场环境对大宗商品仍然充满挑战,"瑞士信贷在研究报告中写道.

LME三个月期锡CMSN3收报18,775美元,上日收报18,500美元.三个月期锌CMZN3收报1,880美元,周四收报1,794,三个月期铅CMPB3升至1,861美元,周四报1,777,三个月期铝CMAL3由1,845美元大涨至1,911美元.

以下为1923 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 349.70 16.55 +4.97 343.60 1.78

LME期铝 1911.00 66.00 +3.58 2020.00 -5.40

LME期铜 7684.00 299.00 +4.05 7600.00 1.11

LME期铅 1860.00 83.00 +4.67 2035.00 -8.60

LME期镍 16725.00 510.00 +3.15 18710.00 -10.61

LME期锡 18775.00 275.00 +1.49 19200.00 -2.21

LME期锌 1876.00 82.00 +4.57 1845.00 1.68

上海期铝 15420.00 45.00 +0.29 15845.00 -2.68

上海期铜 55430.00 960.00 +1.76 55360.00 0.13

上海期锌 14555.00 225.00 +1.57 14795.00 -1.62

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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