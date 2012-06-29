〔美国股市〕道琼工业指数劲扬2.2%,Nasdaq指数急升3.0%

路透纽约6月29日电---美国股市周五大幅收涨,但本季录得不小的跌幅,因投资者对欧洲领导人就稳定区内银行达成一致感到欢欣鼓舞,此举有助于消除部分困扰市场的不确定性.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI劲扬277.83点,或2.2%,至12,880.09点;标准普尔500指数.SPX攀升33.12点,或2.49%,至1,362.16点.Nasdaq指数.IXIC大涨85.56点,或3.0%,至2,935.05点.标普500和NASDAQ指数录得12月20日以来最大单日百分比涨幅.
本周,道指收涨1.9%,标普500指数攀升2%,NASDAQ指数上扬1.5%;本月,三大指数分别上扬3.9%,4%和3.8%;但本季度,三大指数分别录得2.5%,3.3%和5.1%的跌幅.(完)
--编译 母红;审校 李军
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