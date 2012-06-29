〔国际油市〕原油期货创下史上第四大单日涨幅,受欧盟达成协议推动

* 欧盟采取新行动以应对欧债危机,油市大涨

* 第二季油价创下2008年以来最大季度跌幅

* 挪威石油工人罢工,每日最高减产25万桶

路透纽约6月29日电---原油期货周五量价齐升,油价创下纪录第四大单日涨幅,欧盟领导人达成提振欧元区银行业的协议,引发基金经理的大量空头回补买盘.

尽管今日大涨,但第二季布兰特和美国原油期货均创下2008年第四季以来最大季度跌幅.

今日布兰特原油期货涨逾6美元,至每桶近98美元,美国原油期货跳升逾7美元,至略低于85美元的水准,这是上述合约推出以来以美元计第四大单日涨幅.

原油、欧元和全球股市一同上涨,此前欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.[ID:nST0470200]

另外挪威石油工人罢工,使石油和天然气液日减产23-25万桶,最多相当于挪威产能的13%.原油期货价格亦因此获得更多支撑.

"纽约商业期货交易所(NYMEX)油价一路疯狂上涨,"休斯敦独立能源顾问John Troland称.

整个第二季,对冲基金和其他投机客均大量押注油价下跌.据商品期货交易委员会(CFTC)数据,第二季投机客将净多头部位削减逾一半.

8月布兰特原油期货LCOc1涨6.44美元,结算价报每桶97.80美元,当日涨7.05%,创下2009年4月以来最大单日涨幅.第二季伊始布兰特原油期货报每桶122美元.

美国8月原油期货CLc1升7.27美元,报每桶84.96美元,当日升9.36%,创下2009年3月以来最大单日涨幅.第二季伊始报每桶103美元.

布兰特原油期货成交量较30日均值高出近16%,美国原油期货成交量较30日均值高出29%.

美国7月RBOB汽油期货RBc1劲扬4.3%,取暖油期货HOc1大涨5.7%,两个合约周五均到期.

分析师称,周五的走势可能预示着年底前油市基本面良好,因对伊朗的制裁降低了该国的产量.

"鉴于今天是第二季最后一个交易日,我们可能看到的是油价下跌后的一些再平衡和(基金的)空头回补,"纽约加拿大帝国商业银行(CIBC)商品策略师Katherine Spector称.

"今年下半年的供需平衡看来将改善,所以我们预期油价将从目前水准上扬.我们预计伊朗石油出口将进一步下降,与此同时石油输出国组织(OPEC)其他成员国可能将略微增产."

沙特阿拉伯已将其日产量提高至1,010万桶,以帮助弥补伊朗出口下降的缺口.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

8月原油 84.96 7.27 9.4% 78.28 85.34 417,422 310,148

9月原油 85.37 7.27 9.3% 78.69 85.74 93,407 61,777

7月RBOB汽油 2.7272 0.1130 4.3% 2.6182 2.7425 6,099 25,887

8月RBOB汽油 2.6318 0.1545 6.2% 2.4785 2.6420 50,773 62,227

7月取暖油 2.6960 0.1441 5.7% 2.5685 2.7181 5,466 22,106

8月取暖油 2.7099 0.1627 6.4% 2.5601 2.7172 63,893 63,338

ICE合约

8月布兰特 97.80 6.44 7.0% 91.73 98.29 268,448 235,159

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 746,676 569,745 544,525 1,429,221 2,393

汽油 106,097 152,364 149,913 272,724 -9,005

取暖油 131,788 142,922 144,061 323,700 -6,078(完)