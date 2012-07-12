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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 16:28 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆停止单引发,压低汇价

0814GMT

* 美元兑日圆依然偏于走跌试探79.00日圆

* 买单在79.00/79.10区域,79.20之上有较单薄的买盘

* 一目均衡云区支撑依旧,当前切入位在78.92

* 周三美元低点为79.13日圆

* 日本央行总裁白川方明:央行不会自动将政策与其他央行挂钩

--编译 田建华; 审校 吴云凌

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