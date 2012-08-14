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市场报道 | 2012年 8月 14日 星期二 16:14 BJT

《汇市简讯》关注欧元兑美元的初始阻力位1.2385-90美元

0750 GMT

* 一法国账户帮助该货币对涨势初始阻力1.2385-90美元

* 风险情绪好转本周提供支撑--今日买单在1.2330-50

* 亚洲投资者在高位布置新的放空卖单

* 下一道阻力在55日移动均线1.2400美元,日内停止单埋在1.2405-10

* 更大阻力在近期高位1.2442,其后是1.2450

* 稍晚有欧元区GDP等一系列数据公布

--编译 田建华; 审校 高琦

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