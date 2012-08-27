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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 14:11 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆持稳,上方埋有停止单

0546GMT

* 在亚洲盘中从78.63日圆升至78.85日圆,78.75上方的少量停止单被触发

* 随后小幅回落,但下方买盘稳健,日本账户未能在78.50下方买到

* 一路向上挂有卖单,但规模不大,混有日本出口商卖单

* 78.85之上有小规模停止单,79.00之上停止单增多

--编译 田建华; 审校 戴素萍

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