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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 14:53 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆买单在78.50-78.25

0640 GMT

* 78.35日圆处有少量停止卖单,至78.00有进一步买单

* 日本机构的买单料埋在78.00水准

* 卖单在78.75-80和78.90-00,注意云区顶部79.14的阻力

* 欧元兑日圆买单在98.30和98.00-10,卖单在98.80-99.00,之上有停止单

* 澳元兑日圆停止单在81.00之下,至80.60停止单规模加大

--编译 田建华; 审校 戴素萍

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