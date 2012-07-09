〔路透专访〕中国经济年内保8%无大碍,调控无须操之过急--人大财经委副主任

* 经济减速无须担心,全年保八料无大碍

* 调控不必操之过急,降息对经济提振作用不大

* 房地产调控只能采取"温水煮青蛙"的方式

作者 沈燕

路透北京7月9日电---面对中国经济持续放缓,全国人大财经委副主任贺铿认为,减速在意料之中,今年"保八"应无大碍,政策调控不必操之过急,并坦言央行一个月内连续两次的降息作用有限.

他在接受路透专访时指出,中国经济年内的最低点应该是在4月份,缓慢回升需要时间,而眼下有回暖势头的房地产市场,对经济影响尤为关键,建议维持"温水煮青蛙"的调控方式.

"中国调低今年的GDP增幅目标至7.5%,对减速有所预期,眼下的经济下行压力也在预料之内,政策调控尤须把握'度',"他说.

贺铿认为,虽然眼下中国对经济的调控方向是对的,但调控政策的出台无须这么迫不急待.因为实体经济的困境也不是降息就能解决的.

"不能着急,就象一个人感冒了,咳嗽的时候没有赶紧吃药,等到发烧了突然加大药量并不合适,必须要让身体机能有个恢复的过程,这需要时间,"他说.

上周四晚间中国央行宣布再度降息,为短短一个月时间内第二次下调利率,出乎市场意料同时,亦引发对经济表现恐糟于政府预期的揣测.[ID:nSB1652376]

国务院总理温家宝周末称,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度;同时必须坚定不移做好房地产调控工作,促进房价合理回归,决不能让房价反弹.[ID:nSB2026047]

贺铿亦认为,房地产调控必须坚持调控方向不动摇,严防房价反弹,同时挤出空置房,满足刚性需求,还要尽快出台房产税,引导合理消费.

"房产地不能压的太狠,经济受不了,但更不能放开,一旦房价大幅反弹对经济的伤害更大,只能采取温吞的方式."贺铿称,这更需要考验宏观调控的能力.

在历时两年多的房地产严厉调控下,中国房价已连续九个月下行.不过,中国指数研究院最新数据显示,6月百城新建住宅均价环比结束九连跌,显露抬头迹象.

**货币政策值得反思**

经过2008年的金融危机,中国当年为抑制经济下行仓促出台的4万亿投资后遗症仍在,所幸面对眼下的欧债危机,理论界对中国不可能再出台类似当年4万亿的投资形成共识.

但为了提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.国家统计局刚刚公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增幅降至2.2%的两年半低位,为货币政策放宽提供更多空间.[ID:nSB2026553]

贺铿分析指出,货币政策的调控方向对抑制经济下行有利,尤其是下调贷款利率,有利于降低企业融资成本,对实体经济有利,但存款利率则应保持相对稳定,因中国面临的人工成本和原材料上涨的压力是长期的,从居民财富的保值以及稳定预期的角度看存款利率需要稳定.

"反思2008年以来中国应对金融危机的诸多举措,有必要检讨一下调控政策--尤其是货币政策,终极目标到底是为了什么?是服务实体经济,还是保证银行业利润?"贺铿尖锐地批评.

他表示,无论是汇率利率政策抑或人民币国际化,政策推进都显得过于急促,"当我们的企业生存艰难时,还须承受高额的资金成本及人民币升值压力,当我们加快推进人民币国际化的时候,也该考虑一下中国的企业和实体经济是否也具备国际化的实力?"

他分析称,目前政策强调引导银行服务实体经济,更需要在政策层面尤其在监管的层面加强.在货币政策上,必须是稳定汇率,促进利率的市场化.只有利率市场化,货币政策服务于市场经济才会比较灵活,"因此我一直主张稳健的财政政策和灵活的货币政策搭配."

他坦言,"在这个问题上我觉得这些年来我们有点搞反了,利率市场化的问题动作不多,人民币汇率的问题做很大的文章,这是错误的,不稳定汇率是一个很值得反思的问题."

他也提到,近期通过对一些地方的调研,发现实体经济尤其是小微企业生存很困难,市场的有效需求不足,企业没有再生产的动力.要解决深层次的结构问题归根到底在于推进收入分配改革和打破垄断.

"一些行业针插不进,水泼不进,不真正打破垄断实体经济就很难有真正的活力,而巨大的收入差距对社会和经济的负面影响也会越来越大."他称.(完)