〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差攀高至五个月高位,因供应有限

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月9日电---周一亚洲柴油裂解价差攀升至五个月高点,因在炼厂检修之际该地区供应依然紧张而需求坚挺.
路透数据显示,现货柴油升水继续攀高,同时7月和8月互换逆价差走阔至48美分,为2月中以来最高.
"市场当前陷入疯狂,"一新加坡中质馏分油交易商称.
交易商称,炼厂减产以及亚洲检修限制供应,对价格产生向上的推力.
交易商还称,从印度发货至欧洲的柴油套利模式可行,也减少了印度供应.
另外一交易员称,"向西方的套利窗口打开."
International Enterprise的数据显示,自6月中以来,印度未出口任何柴油.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 114.44 -1.07 -0.93 115.51
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 114.04 -0.87 -0.76 114.91
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 115.51 -0.91 -0.78 116.42
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 116.46 -0.85 -0.72 117.31
7月柴油互换 GOSGSWMc1 113.97 -0.85 -0.74 114.82
8月柴油互换 GOSGSWMc2 113.49 -1.02 -0.89 114.51 (完)
--编译 田建华;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。