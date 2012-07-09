〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差攀高至五个月高位,因供应有限

路透新加坡7月9日电---周一亚洲柴油裂解价差攀升至五个月高点,因在炼厂检修之际该地区供应依然紧张而需求坚挺.

路透数据显示,现货柴油升水继续攀高,同时7月和8月互换逆价差走阔至48美分,为2月中以来最高.

"市场当前陷入疯狂,"一新加坡中质馏分油交易商称.

交易商称,炼厂减产以及亚洲检修限制供应,对价格产生向上的推力.

交易商还称,从印度发货至欧洲的柴油套利模式可行,也减少了印度供应.

另外一交易员称,"向西方的套利窗口打开."

International Enterprise的数据显示,自6月中以来,印度未出口任何柴油.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 114.44 -1.07 -0.93 115.51

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 114.04 -0.87 -0.76 114.91

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 115.51 -0.91 -0.78 116.42

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 116.46 -0.85 -0.72 117.31

7月柴油互换 GOSGSWMc1 113.97 -0.85 -0.74 114.82

8月柴油互换 GOSGSWMc2 113.49 -1.02 -0.89 114.51 (完)