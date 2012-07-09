〔欧洲经济〕欧洲央行总裁德拉吉称欧元区经济料逐步复苏,但动能受损

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透7月9日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示
* 预计欧元区经济将逐步复苏,但动能受损
* 今年通胀率应会下滑,明年会降至2%以下
* 通胀率风险大体平衡.
* 一些负债沉重国家当前陷入经济衰退的原因是他们增税而非是因为减支
* 整体看欧元区基本面良好
* Libor操纵丑闻表明对那些形成该利率的银行和机构的监管还存在问题
* ECB将采取一切必要措施,但会坚守自身的职责.(完)
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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