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货币新闻 | 2012年 7月 9日 星期一 21:24 BJT

〔欧洲经济〕欧洲央行总裁德拉吉称欧元区经济料逐步复苏,但动能受损

路透7月9日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示

* 预计欧元区经济将逐步复苏,但动能受损

* 今年通胀率应会下滑,明年会降至2%以下

* 通胀率风险大体平衡.

* 一些负债沉重国家当前陷入经济衰退的原因是他们增税而非是因为减支

* 整体看欧元区基本面良好

* Libor操纵丑闻表明对那些形成该利率的银行和机构的监管还存在问题

* ECB将采取一切必要措施,但会坚守自身的职责.(完)

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