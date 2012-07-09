〔美国热股〕WellPoint将以44.6亿美元收购同业Amerigroup,股价劲扬

路透7月9日电---医疗保险业者WellPointWLP.N将以44.6亿美元的价格,折合每股92美元,收购同业AmerigroupAGP.N,并将打造一家为450万国家出资医保项目受益者提供服务的企业.

此前美国最高法院支持了奥巴马总统要求所有美国人都必须上医疗保险的医改法案,Amerigroup和Molina(MOH.N)预计将成为最大的受益者.

WellPoint周一盘初大涨4.22%,至62.56美元,Amerigroup股价暴涨37.92%,至88.74美元；Molina劲扬12.18%,至25.88美元.(完)