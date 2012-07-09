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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 21:40 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至约七周高位,受需求坚挺提振

路透新加坡7月9日电---周一亚洲石脑油价格回落,触及两日低位每吨824.50美元,不过受需求坚挺提振,裂解价差延续涨势,持于约七周高位每吨81.70美元.

韩国湖南石油化学买入2.5万吨8月下半月运抵丽水的船货以及同期运抵大山的2.5万吨船货.

交易商预计,该公司支付的成本加运费价,比日本报价件每吨平均高出约4美元.

一北亚交易员称,"市场需求坚挺,因裂解厂提高产能利用率,不过供应较少."

买家受到的船货量可能低于此前预期.

按照通常合同条款,卖家有权增加5-10%的供应,或减少5-10%的发货,取决于原油价格和基本面.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 824.50 -2.00 -0.24 826.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 89.38 -0.22 -0.25 89.60

97号现货汽油GL97-SIN 111.36 -1.83 -1.62 113.19

95号现货汽油GL95-SIN 108.95 -0.93 -0.85 109.88

92号现货汽油GL92-SIN 105.35 -1.05 -0.99 106.40

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 6.31 -0.15 -2.32 6.46 (完)

--编译 田建华;审校 王洋

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