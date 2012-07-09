〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至约七周高位,受需求坚挺提振

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月9日电---周一亚洲石脑油价格回落,触及两日低位每吨824.50美元,不过受需求坚挺提振,裂解价差延续涨势,持于约七周高位每吨81.70美元.
韩国湖南石油化学买入2.5万吨8月下半月运抵丽水的船货以及同期运抵大山的2.5万吨船货.
交易商预计,该公司支付的成本加运费价,比日本报价件每吨平均高出约4美元.
一北亚交易员称,"市场需求坚挺,因裂解厂提高产能利用率,不过供应较少."
买家受到的船货量可能低于此前预期.
按照通常合同条款,卖家有权增加5-10%的供应,或减少5-10%的发货,取决于原油价格和基本面.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 824.50 -2.00 -0.24 826.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 89.38 -0.22 -0.25 89.60
97号现货汽油GL97-SIN 111.36 -1.83 -1.62 113.19
95号现货汽油GL95-SIN 108.95 -0.93 -0.85 109.88
92号现货汽油GL92-SIN 105.35 -1.05 -0.99 106.40
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 6.31 -0.15 -2.32 6.46 (完)
--编译 田建华;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。