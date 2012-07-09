〔美国热股〕Cambell Soup将收购Bolthouse Farms,前者股价微涨

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
路透7月9日电---Cambell Soup(CPB.N)计划以15.5亿美元现金收购Bolthouse Farms,这将为Cambell增加高档果汁、色拉酱和小胡萝卜等新产品.Cambell现有产品包括汤、果汁和甜点等.
Cambell Soup股价周一盘初微涨0.21%,报33.06美元.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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