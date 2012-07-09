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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 21:40 BJT

〔美国热股〕Cambell Soup将收购Bolthouse Farms,前者股价微涨

路透7月9日电---Cambell Soup(CPB.N)计划以15.5亿美元现金收购Bolthouse Farms,这将为Cambell增加高档果汁、色拉酱和小胡萝卜等新产品.Cambell现有产品包括汤、果汁和甜点等.

Cambell Soup股价周一盘初微涨0.21%,报33.06美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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