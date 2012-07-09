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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 21:43 BJT

〔美国股市〕开盘持平,投资者关注财报季开启

路透纽约7月9日电---周一美国股市平开,因投资者展望开启的企业财报季,寻求市场方向.

股指期货此前显示开低.亚洲公布的经济数据显示经济成长放缓,也加大了股市的谨慎氛围.

道琼工业指数.DJI开盘微跌11.96点或0.09%,报12,760.51点;标准普尔500指数.SPX微跌0.18点或0.01%,报1,354.50点;Nasdaq指数.IXIC微涨2.46点或0.08%,至2,939.79点.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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