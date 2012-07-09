〔国际油市〕亚洲燃料油现货价差跌至一个月低点

路透新加坡7月9日电---亚洲燃料油市场周一走弱,180-cst燃料油和380-cst燃料油现货价差双双跌至月一个月低点,因市场供给充裕.

路透数据显示,180-cst燃料油升水下跌0.65美元至每桶较新加坡现货报价升水2.80美元,自6月8日以来首次跌破3美元.380-cst燃料油升水下跌0.20美元至每吨新加坡现货报价每桶2.50美元.

在实货交易窗口有四笔交易达成,均为较小的升水,其中对380-cst燃料油的出价在2美元以及其下方,没有对180-cst燃料油的出价.

印度炼厂Essar OilESRO.NS取消了标购4.5万吨低廉燃料油.

日本的需求一值低迷,虽然预计该国将在夏季购买大量柴油.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 603.35 -10.80 -1.76 614.15

现货380CST燃料油 FO380-SIN 592.45 -10.75 -1.78 603.20

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 599.00 -10.00 -1.64 609.00

380CST船用燃料油升水 6.55 0.75 12.93 5.80

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.80 -0.65 -18.84 3.45

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.50 -0.20 -7.41 2.70(完)