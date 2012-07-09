〔国际油市〕亚洲燃料油现货价差跌至一个月低点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡7月9日电---亚洲燃料油市场周一走弱,180-cst燃料油和380-cst燃料油现货价差双双跌至月一个月低点,因市场供给充裕.
路透数据显示,180-cst燃料油升水下跌0.65美元至每桶较新加坡现货报价升水2.80美元,自6月8日以来首次跌破3美元.380-cst燃料油升水下跌0.20美元至每吨新加坡现货报价每桶2.50美元.
在实货交易窗口有四笔交易达成,均为较小的升水,其中对380-cst燃料油的出价在2美元以及其下方,没有对180-cst燃料油的出价.
印度炼厂Essar OilESRO.NS取消了标购4.5万吨低廉燃料油.
日本的需求一值低迷,虽然预计该国将在夏季购买大量柴油.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 603.35 -10.80 -1.76 614.15
现货380CST燃料油 FO380-SIN 592.45 -10.75 -1.78 603.20
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 599.00 -10.00 -1.64 609.00
380CST船用燃料油升水 6.55 0.75 12.93 5.80
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.80 -0.65 -18.84 3.45
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.50 -0.20 -7.41 2.70(完)
--编译 王洋; 审校 田建华
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。