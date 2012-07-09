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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 21:57 BJT

〔美国热股〕Celgene等两家企业欲收购Human Genome Science

路透7月9日电---知情人士周五透露,Celgene(CELG.O)是两家考虑是否要收购生物科技公司Human Genome ScienceHGSI.O的企业之一.葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)欲恶意收购Human Genome Science,后者则正寻求替代买家.

Human Genome Science股价周一早盘小跌0.07%,报13.61美元; Celgene涨0.07%,至64.81美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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