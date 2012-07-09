〔美国热股〕FBI称贩毒集团利用美国银行账户洗钱,其股价下跌

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
路透7月9日电---据华尔街日报报导,美国联邦调查局(FBI)称,一家墨西哥贩毒集团利用在美国银行(BAC.N)的账户藏匿资金,并把贩毒非法所得在美国投资赛马.
美国银行股价周一跌0.39%,报7.63美元.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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