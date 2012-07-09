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市场报道 | 2012年 7月 9日 星期一 22:08 BJT

〔美国热股〕FBI称贩毒集团利用美国银行账户洗钱,其股价下跌

路透7月9日电---据华尔街日报报导,美国联邦调查局(FBI)称,一家墨西哥贩毒集团利用在美国银行(BAC.N)的账户藏匿资金,并把贩毒非法所得在美国投资赛马.

美国银行股价周一跌0.39%,报7.63美元.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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