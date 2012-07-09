版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 9日 星期一 23:04 BJT

〔USDA报告〕7月5日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月9日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 07/05/12 06/28/12 06/28/12 07/07/11

初值 修正值 前值

小麦 14,898 22,677 21,466 21,323

燕麦 4 62 62 0

大麦 0 4 4 1,169

玉米 22,845 22,338 22,214 34,932

高粱 432 519 519 713

大豆 18,906 14,634 13,898 6,594

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 100,457 124,810

燕麦 191 14

大麦 48 1,479

玉米 1,343,980 1,521,029

高粱 43,561 129,438

大豆 1,235,167 1,431,403

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐