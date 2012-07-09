〔USDA报告〕7月5日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透7月9日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 07/05/12 06/28/12 06/28/12 07/07/11
初值 修正值 前值
小麦 14,898 22,677 21,466 21,323
燕麦 4 62 62 0
大麦 0 4 4 1,169
玉米 22,845 22,338 22,214 34,932
高粱 432 519 519 713
大豆 18,906 14,634 13,898 6,594
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 100,457 124,810
燕麦 191 14
大麦 48 1,479
玉米 1,343,980 1,521,029
高粱 43,561 129,438
大豆 1,235,167 1,431,403
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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