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亚洲 | 2012年 7月 10日 星期二 02:05 BJT

〔标题新闻〕新西兰6月房价指数较前月微升0.3%,同比增长5.3%--新西兰房地产协会(REINZ)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E8I8002]

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