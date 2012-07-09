〔纽约期市〕ICE期棉收涨,成交清淡

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
路透纽约7月9日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周一小幅收涨,受助于少量的投机性买盘,分析师称,投资者在本周政府供需报告公布前调整头寸.
指标ICE-12月期棉合约CTZ2结算价小涨0.07美分,报每磅70.69美分,盘中交易区间为70.35-72.60美分.
根据汤森路透数据,周一成交量为近10,500口,较30日均值低近三分之二.
独立棉花分析师Mike Stevens称,"市场陷于70-72.50美分(12月合约)的狭窄区间内."
市场静待周三美国农业部公布月度供需报告.
根据交易所提供的数据,截至7月6日当周,未平仓合约为166,334口.
根据ICE Futures U.S.提供的数据,周五成交量为9,155口,为去年12月底以来最低.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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