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市场报道 | 2012年 7月 10日 星期二 02:52 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收涨,成交清淡

路透纽约7月9日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周一小幅收涨,受助于少量的投机性买盘,分析师称,投资者在本周政府供需报告公布前调整头寸.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2结算价小涨0.07美分,报每磅70.69美分,盘中交易区间为70.35-72.60美分.

根据汤森路透数据,周一成交量为近10,500口,较30日均值低近三分之二.

独立棉花分析师Mike Stevens称,"市场陷于70-72.50美分(12月合约)的狭窄区间内."

市场静待周三美国农业部公布月度供需报告.

根据交易所提供的数据,截至7月6日当周,未平仓合约为166,334口.

根据ICE Futures U.S.提供的数据,周五成交量为9,155口,为去年12月底以来最低.(完)

--编译 母红;审校 李军

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