〔金属期市〕期铜从一周低点反弹收高,市场关注中国GDP数据

* 高盛对9月期铝发出买入建议

* 欧元因经济忧虑徘徊在近两年低点

* 投资者担心中国经济扩张速度放缓

路透纽约/伦敦7月9日电---铜价周一在三个交易日内首次收高,在稍早跌至一周低位后反弹,因市场预计包括金属消费大国中国在内的各大央行将采取更多货币宽松措施.

尽管中国通胀数据低于预期,而且数据显示日本5月机械订单跌速创下纪录高位,令全球经济增长前景进一步黯淡,但工业金属投资者押注中国可能将进一步放宽政策以刺激经济增长.

中国6月CPI同比增幅跌至"2时代",并创下近两年半低点,PPI同比则连续第四个月为负值.通胀持续下行,为政府放宽货币政策提供更多空间,亦解释了中国央行缘何匆忙在短短一个月内两度降息.[ID:nSB2026667]

但在本周稍后公布中国国内生产总值(GDP)数据前,投资者料将持谨慎态度,该数据料显示经济以三年来最低速度扩张.

"中国通胀数据下降,这将允许在不引发通胀压力的情况下采取更多宽松政策,由于上周刚刚降了息,所以更多的负面因素或许来自GDP数据."法国兴业银行分析师Robin Bhar称.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收涨0.4%,报每吨7,560美元,上周五尾盘报7,530美元.

今日稍早,期铜一度跌至6月29日以来最低位7,486美元,且距6月22日创下的六个月低位7,219.50美元不远.

铜价已抹去逾12%的涨幅,年内迄今走低.

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2结算价涨2.20美分,报每磅3.4315美元,盘中交投区间介于一周低位3.3965至3.4345美元之间.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量降至仅33,500口,是30日均值的近四分之一.

芝加哥Kingsview Financial交易主管Matthew Zeman称,除非宏观形势有进一步进展,否则如果COMEX期铜守住3.41美元附近的20日均线,并在此之上积聚一些上行动能,可能暗示未来数日铜价将进一步上涨.

美联储一位官员表示,联储准备采取更多措施以降低失业率,这为进一步放宽政策奠定了基础,另外欧洲央行总裁德拉吉则为更多降息预留了空间.

高盛周一在报告中称,中国东部省份建设保障性住房暗示,对未来六至12个月而言,许多金属价格目前接近年内低点是入市良机.

高盛尤其对2012年9月期铝买入期权发出买入建议,因预计需求增长,而且该银行认为铝价按历史标准衡量,目前处于低位.

三个月期铝CMAL3涨1.5%,报1,925美元,上周五尾盘报1,896美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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