〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受益于玉米和大豆期货的强劲升势

路透芝加哥7月9日电---美国小麦期货周一收高,受玉米和大豆期货强劲涨势带动,交易商指后两者走强是因市场担心干燥的天气将令今秋作物产量下降.

芝加哥期货交易所(CBOT)近月软红冬麦期货涨2.7%,但未有突破上周高位8.24美元.

美国农业部周一早上公布的数据显示,美国上周出口检验小麦1,489.8万蒲式耳,低于之前一周的2,267.7万蒲式耳.分析师此前预计小麦出口检验介于1,800至2,200万蒲式耳之间.

美国春小麦产量预计增长8.1%,至4.92亿蒲式耳,分析师称,春小麦受益于生长期内多数时间天气良好.

美国新作小麦期末库存料为7.18亿蒲式耳,高于美国农业部6月时预计的6.94亿蒲式耳.

俄罗斯黑海沿岸的洪水已造成连接主要谷物出口地的主要公路和铁路交通混乱.

加拿大西部的小麦作物因湿度充分和天气温暖而长势良好.

指标芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期货WN2涨19-1/2美分,结算价报每蒲式耳8.10-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为92,015口.(完)

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