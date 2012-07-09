〔芝加哥期市〕CBOT大豆与豆粕均创下纪录高位,美国乾旱天气提供支撑

路透7月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周一创下纪录高位,收高近3%.交易商称,因市场担忧美国中西部地区持续的乾旱天气将减少收成.

近月大豆合约Sc1一度触及技术图上的纪录高位16.79-1/2美元,然后回吐涨幅,而几乎所有其他月份合约都创下合约高位.

近月豆粕合约SMc1创下纪录高位每吨490美元,多数远月合约创下合约高位.

上周末美国中西部地区的高温天气有所缓解,但本周少量分散的降雨将错过这一最需要降雨的地区,给作物带来持续压力.

美国农业部(USDA)数据显示,美国大豆的出口检验量为1,890.6万蒲式耳,高于行业预估的1,000万-1,400万蒲式耳.

CBOT-7月大豆期货SN2收涨45-1/4美分,报16.65美元.

7月豆粕合约SMN2收高13.9美元,收报每短吨485.5美元.7月豆油合约BON2收高1.16美分,收报每磅54.43美分.

今日大豆预估成交量为249,752口;豆粕预估成交量为77,741口,豆油成交量为107,581口.

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以下为CBOT农产品期货在2044 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 775.25 32.00 4.3% 19.9%

CBOT大豆Sc1 1665.00 45.25 2.8% 38.9%

CBOT豆粕SMc1 485.50 13.90 3.0% 56.9%

CBOT豆油BOc1 54.43 1.16 2.2% 4.5%

CBOT小麦Wc1 810.75 19.50 2.5% 24.2%

CBOT稻米RRc1 1495.50 19.00 1.3% 2.4%

EU小麦BL2H0 249.00 7.00 2.9% 23.0%

NYMEX原油期货CLc1 85.65 1.20 1.4% -13.3%

道琼工业指数.DJI 12,736 -36 -0.3% 4.2%

现货金XAU= 1586.74 4.24 0.3% 1.5%

欧元/美元EUR= 1.2314 0.0044 0.4% -4.9%

美元指数.DXY 83.1320 -0.2500 -0.3% 3.7%

波罗的海

干散货指数.BADI 1162 5 0.4% -33.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)