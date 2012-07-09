〔芝加哥期市〕CBOT大豆与豆粕均创下纪录高位,美国乾旱天气提供支撑

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
路透7月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周一创下纪录高位,收高近3%.交易商称,因市场担忧美国中西部地区持续的乾旱天气将减少收成.
近月大豆合约Sc1一度触及技术图上的纪录高位16.79-1/2美元,然后回吐涨幅,而几乎所有其他月份合约都创下合约高位.
近月豆粕合约SMc1创下纪录高位每吨490美元,多数远月合约创下合约高位.
上周末美国中西部地区的高温天气有所缓解,但本周少量分散的降雨将错过这一最需要降雨的地区,给作物带来持续压力.
美国农业部(USDA)数据显示,美国大豆的出口检验量为1,890.6万蒲式耳,高于行业预估的1,000万-1,400万蒲式耳.
CBOT-7月大豆期货SN2收涨45-1/4美分,报16.65美元.
7月豆粕合约SMN2收高13.9美元,收报每短吨485.5美元.7月豆油合约BON2收高1.16美分,收报每磅54.43美分.
今日大豆预估成交量为249,752口;豆粕预估成交量为77,741口,豆油成交量为107,581口.
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
以下为CBOT农产品期货在2044 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 775.25 32.00 4.3% 19.9%
CBOT大豆Sc1 1665.00 45.25 2.8% 38.9%
CBOT豆粕SMc1 485.50 13.90 3.0% 56.9%
CBOT豆油BOc1 54.43 1.16 2.2% 4.5%
CBOT小麦Wc1 810.75 19.50 2.5% 24.2%
CBOT稻米RRc1 1495.50 19.00 1.3% 2.4%
EU小麦BL2H0 249.00 7.00 2.9% 23.0%
NYMEX原油期货CLc1 85.65 1.20 1.4% -13.3%
道琼工业指数.DJI 12,736 -36 -0.3% 4.2%
现货金XAU= 1586.74 4.24 0.3% 1.5%
欧元/美元EUR= 1.2314 0.0044 0.4% -4.9%
美元指数.DXY 83.1320 -0.2500 -0.3% 3.7%
波罗的海
干散货指数.BADI 1162 5 0.4% -33.1%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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