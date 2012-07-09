〔美股盘后〕美国铝业在公布第二季业绩后股价上扬2%

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透纽约7月9日电---美国铝业(ALCOA)(AA.N)周二在美股盘后交易中上扬2%,之前该公司公布了第二季业绩.
美国铝业公布第二季持续经营业务每股盈利为零;营收60亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计美国铝业第二季营收为58.1亿美元,每股盈利0.05美元.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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