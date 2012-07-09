〔纽约汇市〕欧元/美元从两年低点反弹,但涨势似乎微弱

* 欧元/美元在触及两年低点后上涨

* 欧洲央行总裁德拉吉为进一步降息预留空间

* 欧元易受打压,财长会议料不会产生什么结果

* 美联储官员表示,准备采取行动降低失业率

路透纽约7月9日电---欧元兑美元周一上涨,在当日稍早跌至两年低点后主要呈技术性反弹走势,尽管欧元面临着全球经济增长忧虑和欧债危机的阻力.

欧元区财长正在举行会议以充实巩固欧元的计划,但投资者担心该会议仅会更凸现上月达成的救助负债国家和银行业协议的局限性.

对该峰会越加渺茫的希望亦打压西班牙和意大利公债,它们的公债收益率正回升至难以为继的水平.

一个亮点是,欧洲央行总裁德拉吉仍为降息预留了空间,他说欧洲央行将基于经济数据对未来行动作出决定.但投资者谨慎地认为,这可能不足以维持欧元涨势.

尽管降息通常将降低一种货币的市场需求,但欧元区在努力维持经济增长,任何刺激经济行动的迹象都会被投资者认为是正面举动.

尽管投资者密切关注欧元汇率跌幅太大,跌速太快,随着欧元暂时站稳脚跟,那些此前看空欧元的其他投资者已被迫空头回补,以降低损失,这给欧元带来更多推动.

"目前有大量交易商做空欧元,所以出现大量空头回补是正常的,"BK Asset Management外汇策略董事总经理Kathy Lien称.

根据商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据,最近一周外汇投机客减少了美元多头部位.

欧元/美元EUR=尾盘涨0.2%,至1.2314美元,此前升至1.2324,远离稍早触及的低位1.2255.

美元/日圆JPY=尾盘跌0.1%至79.58日圆,脱离上周四触及的两周高位.

欧洲领导人采取行动的压力加剧,但仍有许多挥之不去的忧虑,比如银行业监管事宜,如何利用欧洲救助资金,对西班牙和塞浦路斯的救助,以及是否同意放宽希腊救助条款等,这都要用数月时间才能敲定.

"市场总体呈谨慎气氛,西班牙和意大利公债收益率上升打压欧元,尽管有报导称西班牙预算目标可能将放松,这或许具有部分抵消作用,"纽约富国银行外汇策略主管Nick Bennenbroek称.

"未来一周我们预计汇市将呈盘整走势,对于美元和其他货币,我们整体持中性立场,"他称.

策略师称,如果西班牙和意大利公债收益率进一步上升,可能将更严重地打压欧元,可能逼近2010年低点.