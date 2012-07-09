〔美国股市〕全球增长担忧打击美股收低,投资者关注财报季

美国铝业(AA.N)股价盘中波动,收高0.3%,报8.76美元,盘后公布业绩后,股价上扬2%.美铝为美国业绩期拉开帷幕.

企业展望是约四年来最为负面,已发布财测的企业显示出成长前景乏力.标普500指数成份股中约20家都已指出欧债危机令人担忧.

尽管多数企业业绩可能超过已经下调的分析师预期,但投资人将关注企业如何应对海外的疲弱态势.

基于"目前状况,我们可能看到市场对业绩无甚反应至小幅下滑."Calvert Investment Management股市投资长Natalie Trunow表示.

道琼工业指数.DJI收低36.18点,或0.28%,至12,736.29点;标准普尔500指数.SPX下滑2.22点,或0.16%,至1,352.46点.Nasdaq指数.IXIC收跌5.56点,或0.19%,至2,931.77点.

今日为年内成交最清淡的交易日之一,纽约证券交易所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约51亿股,远低于68.5亿股的今年迄今日成交均值.

周一意大利借款成本继续上升,西班牙10年期公债收益率升穿7%.投资人认为较长期而言,这一水准难以维系,这是反映出投资人对上月达成的抑制欧债危机措施将如何实施的疑虑.

经济消息方面,日本5月核心机械订单跌速刷新纪录,暗示全球需求放慢正挫伤日本企业.[ID:nSB2026941]中国6月CPI同比增幅跌至"2时代",同比增长2.2%,为29个月新低,且低于路透调查中值2.3%;当月PPI同比下降2.1%,连续第四个月为负值,降幅超出市场预期的下滑1.9%,并创下31个月最低.[ID:nSB2026789]

上周五美国公布的数据显示,6月美国非农就业岗位增加8万人,为连续第三个月少于10万.

从技术面来看,标普500指数仍较1,342点支撑水准高约10点,50日移动均线切入位在1,340,嘉信理财(Charles Schwab)主动交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示.

今日下跌个股中,Visa Inc (V.N)跌1.3%,报123.65美元,万事达卡(MA.N)下挫2.3%,报431.27美元,瑞银投资研究下调这两家的投资评级至卖出,指因美国消费者支出放缓,且全球经济成长迟滞.(完)

--编译 李春喜/李军;审校 利棣儿

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